В разных странах провели яркие митинги в поддержку Беларуси. Фоторепортаж

Марина Погорилко Мир 01:43, 11.08.2020

В ряде европейский городов прошли митинги в поддержку Беларуси с требованием "ухода" действующего президента Александра Лукашенко.

В сети появились фото протестующих в Киеве, Москве, а также польских Варшаве и Гданьске.

Активисты вышли под посольства Беларуси в своих городах, чтобы высказать недовольство нечестными выборами и применением силы против участников акций протеста в стране.

Гданьск высказал солидарность с Беларусью
Гданьск высказал солидарность с Беларусью
Митинг в Варшаве
Митинг в Варшаве
Митинг в Варшаве
Митинг в Варшаве
Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве
Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве
Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве
Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве
Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве
Митинг в поддержу Беларуси возле Посольства страны в Киеве
Митинг в поддержу Беларуси в Москве.
Telegram МБХ-медиа
Митинг в поддержу Беларуси в Москве.
Telegram МБХ-медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Люблинского треугольника (Украина, Литва, Польша) обеспокоены ситуацией в Беларуси после президентских выборов и призвали власти воздержаться от применения силы.

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Мир

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