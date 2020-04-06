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6 апреля • обновлено в 16:38
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В разгар пандемии коронавируса женщина плевала и кашляла на работников супермаркета. Видео

4.5т
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В городе Вайрика в штате Калифорния, где бушует коронавирус COVID-19, посетительница супермаркета Walmart оплевала работников магазина.

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Как пишет Daily Mail, инцидент снял на видео один из покупателей (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца страницы).

Кассир требовала от женщины доплатить еще 22 доллара за покупки, но та утверждала, что уже заплатила полную сумму.

Когда сотрудник супермаркета попытался подойти к тележке с продуктами, женщина начала плевать и кашлять на него. Также она громко ругалась матом.

В разгар пандемии коронавируса женщина плевала и кашляла на работников супермаркета. Видео

Скрин видео

Сотрудник взял телефон и сказал, что звонит в полицию.

"Я попрошу тебя заткнуться и убраться от меня, прежде чем я снова достану твоей шеи своим плевком", – заявила зачинщица скандала.

Она добавила, что ее мокрота содержит "токсины и жирные вирусы".

Когда полиция прибыла по вызову, женщина спокойно вышла на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за стремительно распространения коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
скандалы вирус
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