Ракета Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, успешно запущенная в космос, может состоять из российских комплектующих, предположил первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.

Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции "Говорит Москва". Кроме того, политик поставил под вопросом полёт американцев на Луну.

"Надо посмотреть, сколько комплектующих в этой ракете являются российскими. Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить", – сказал он, добавив, что ответить "чётко и ясно" пока не может.

Crew Dragon Илона Маска Коллаж

"Должно пройти определённое время, определённое количество запусков. Был опыт трагический в американской истории, когда люди погибали даже после предварительного успешного запуска. Американцы, которые якобы высаживались на Луну, имели неудачный опыт запусков. Всякое бывает", – заявил Шерин.

Также депутат сравнил Crew Dragon с китайским автопромом, российские ракеты – с немецкими автомобилями.

"Если в каком-то государстве начинают собирать автомобили, это не значит, что японский или немецкий автопром должен закрыться. Российский космос и американский космос – это примерно как немецкие автомобили или, допустим, если в Китае начнут собирать. Не значит, что после этого Германия свернула все заводы свои", – считает Шерин.

По его словам, США пытаются стать самостоятельными в космической отрасли и "это нормально".

"И России нужно быть независимой во всех отраслях. Надо самим к этому стремиться. Россия – это первопроходец [космоса]. Это классика. У нас в этом плане всё нормально. Нам в этом плане ни холодно, ни жарко", – уверен россиянин.

Он добавил, что РФ после запуска американского корабля менять ничего не нужно, ведь "всё работает, всё летает, всё пристыковывается".

"Думаю, космос будет за нами", – сказал Шерин.

Александр Шерин Сегодня.ру

Напомним:

Пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту состоялся 30 мая со второй попытки.

Пуск был запланирован на 27 мая, но из-за погодных условий его перенесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что американский изобретатель Илон Маск под видом идеи со взрывами на Марсе якобы хочет вывести ядерное оружие США в космос.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.