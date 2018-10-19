Выступая на заседании, которое на этот раз проходило в Сочи и на которое, как обычно, собрались прокремлевские политологи и другие эксперты со всего мира, Владимир Путин в трагедии в Керчи обвинил… США: "Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев". Поэтому, дескать, мы должны создавать для молодежи героев подлинных, т. е. на самом деле лубочных, легендарных, придуманных. Но ведь в той же Америке стрельбу шизофреников, у которых в какой-то момент что-то переклинило в мозгу, ни один серьезный эксперт не станет объяснять тем, что стрелок поклонялся каким-то лжегероям.

Однако, оказывается, герои у Владислава Рослякова были, и ровно те, на чьем примере Владимир Владимирович предлагает воспитывать российскую молодежь. Один из знавших "керченского стрелка", свидетельствует: "На протяжении двух лет он подробно выспрашивал, где можно достать оружие, какое лучше, можно ли собрать самому. Спрашивал, не продает ли кто из знакомых оружие, какое лучше стреляет. Насколько я понял, его интересовала эта тема, он много читал серьезной литературы по поводу оружия, в сети находил людей, которые прошли Чечню, были на Донбассе, задруживался с ним и вел беседы на эту тему". В общем, с правильными путинскими пацанами дружил, пишет Борис Соколов для Day.kyiv.ua.

Думаю, если бы убийцей оказался не стопроцентно русский, а украинец или крымский татарин, первоначально выдвинутая версия теракта получила бы развитие, и в трагедии обвинили бы либо мифическую украинскую ДРГ, либо "Исламское государство". Российские СМИ также исказили суть соболезнования Петра Порошенко, который выразил его жителям Керчи и Крыма в целом как "украинским гражданам", тогда как в российских медиа утверждалось, будто президент Украины соболезнует только "украинцам" (а русские и татары, значит, побоку).

В убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги Путин тоже обвинил Вашингтон, поскольку журналист жил в США, получил там политическое убежище, а значит, Америка несет ответственность за его безопасность. Владимир Владимирович благополучно забыл, что похищение и убийство Хашогги случились в Стамбуле, и американские спецслужбы, даже если бы очень хотели, вряд ли могли охранять саудовского журналиста на турецкой территории.

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Еще Путин заявил, что "мы сохранили сирийскую государственность и в этом смысле стабилизировали ситуацию в регионе… мы в целом добились тех целей, которые перед собой ставили, начиная операцию в Сирийской Арабской Республике… мы свою задачу в целом, повторяю, считаем выполненной". И повторил бредовую цифру Шойгу, будто российский контингент и войска Асада освободили 95% территории Сирии, равно как и байку о том, террористы ИГИЛ захватили в американской зоне ответственности 700 заложников, в том числе несколько граждан США и европейских государств.

Стабилизировали, надо заметить, весьма своеобразно, превратив 60% территории Сирии в руины, так что теперь Путин пытается убедить США и Евросоюз финансировать восстановление Сирии. Но западные партнеры и арабские нефтяные монархии выдвигают отставку Асада в качестве sine qua non для своего участия в реконструкции сирийских городов. Путин, несомненно, хотел бы побыстрее вывести из Сирии российский контингент, заручившись гарантиями сохранения Асада у власти. Но таких гарантий ему давать никто не спешит, так что российские военные пробудут в Сирии еще долго.

Владимир Владимирович, как всегда, на голубом глазу, утверждал, какая Россия белая и пушистая: "Мы никого не напрягаем, мы не создаем никаких проблем. Мы, что ли, создаем эти проблемы? Нет. Это же нас обвиняют в чем-то, причем "с высокой степенью вероятности", как говорят, мы сделали то-то и то-то, то туда вмешались, то там чего-то натворили. При этом никто не считает нужным предъявить какие-то доказательства. Для меня ясно, я уже об этом говорил, это результат внутриполитической борьбы в западном мире в целом… В отношении России время от времени предпринимаются какие-то шаги, даже санкции по надуманным, как я уже много раз говорил, причинам, без всяких доказательств применения якобы нами чуть ли не химического оружия, хотя мы химическое оружие, кстати говоря, уничтожили, а те же Соединенные Штаты пока нет, хотя взяли на себя такое обязательство".

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Что ж, президент России предпочитает не видеть, как весь мир, и россияне тоже, потешаются над похождениями бравых Героев России Петрова и Боширова (они же Мишкин и Чепига) с "Новичком". Российскую же политику Путин охарактеризовал с точностью до наоборот: "Нагнетание обстановки, истерики – это не наш метод, как у нас иногда любят говорить. И вообще поставить весь мир на грань какого-то всеобъемлющего, с трудно прогнозируемым результатом кризиса – это безответственная политика. Мы никогда такую политику не проводили и проводить не будем". Любой, кто посмотрит на российскую политику, начиная с аннексии Крыма в 2014 году, увидит, что российский метод как раз и заключается в нагнетании международной обстановки, создании новых кризисов и в истерике по поводу любой критике российских действий, которая сразу же объявляется "русофобской".

Аннексию же Крыма Путин охарактеризовал так: "Крым – это наше. Мы никуда не забираемся. А наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Даже те, кто будет со мной спорить, – спор-то заходит моментально в тупик. Здесь же все демократы. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется, эта власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали: хотим быть независимыми, следующий шаг – хотим быть в составе Российской Федерации". Прикормленные Кремлем политологи, разумеется, не стали ему напоминать, как под присмотром "зеленых человечков" проходило голосование в крымском парламенте и на референдуме.

Владимир Владимирович опять пугал мир новейшими российскими вооружениями, вроде ракетного комплекса "Авангард" (который, по мнению США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности), и, совсем уж раздухарившись, заявил в духе военно-фантастических мультиков, которые он так любит демонстрировать на пресс-конференциях: "Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года только, испытания начать, а у нас на вооружении стоит это высокотехнологичное, современное оружие". Западные эксперты, естественно, над этими путинскими откровениями посмеиваются. Но исправно используют их для того, чтобы запугивать собственные парламенты и добиваться ассигнований на оборону в плане защиты от российской угрозы.

Путин, как обычно, блеснул эрудицией, приписав Людовику XIV фразу: "После меня хоть потоп", в действительности сказанную любовницей Людовика XV маркизой де Помпадур, причем немного иначе (вместо "меня" - "нас"). Но никто из высокомудрого собрания поправить Владимира Владимировича не рискнул – а то вдруг в следующий раз на Валдай (в Сочи) не пригласят и гонорар не заплатят.

Однако самым замечательным был, конечно, следующий президентский перл: "Мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории… И когда мы убеждаемся (а это все происходит в течение нескольких секунд), что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Ну да. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Этот пассаж вызвал одобрительный смех в зале. Чувствовалось, что собравшимся не терпится попасть прямиком в рай.

Правда, недавняя авария с "Союзом" должна была заставить их задуматься о качестве российских ракет и о том, сколько из них в будущем долетит до страны-агрессора. Но вообще-то слушать россиянам (и не только россиянам) подобные пассажи жутко, поскольку возникают серьезные сомнения в психической адекватности первого лица второго в мире государства по термоядерному потенциалу.

Отвечая на вопрос пророссийского украинского политолога Михаила Погребинского, по поводу нормандского формата, Путин заявил, что "самая острая проблема – это, конечно, кризис в Донбассе", в чем с ним можно согласиться. Но урегулировать его Владимир Владимирович предлагает исключительно на российских условиях: "С помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами, со стороны спецслужб Украины – это самый плохой способ наладить отношения с этими территориями. Самый правильный способ – исполнить Минские соглашения. Ведь никто же не заставлял. Это же компромиссный документ, на который Украина согласилась. Но мы теперь, очевидно, можем говорить на этот счет что угодно. Но для всех очевидно, что сегодняшние украинские власти не только не выполняют Минские соглашения, но и не собираются этого делать на сегодняшний день, в том числе в силу внутриполитических раскладов, имею в виду приближающиеся президентские, а затем и парламентские выборы".

Насчет того, что "никто не заставлял" – сильно сказано, как будто не было в тот момент в Донбассе регулярных российских войск. И будто Захарченко не российские спецслужбы ликвидировали. И будто не признают эксперты, что Минские соглашения выполнить невозможно (с таким расчетом и писались). Но в словах Путина прозвучали и прямые угрозы насчет того, что "нам нужно желать только одного: чтобы не возникло искушение обострить ситуацию и использовать это обострение во внутриполитических делах, в том числе в ходе подготовки к президентским, а затем и парламентским выборам".

Здесь можно усмотреть намек на то, что в преддверие выборов в Украине подконтрольные России силы вполне могут обострить ситуацию на Донбассе. И Путин прямо советовал украинским властям не идти по пути Саакашвили, "напавшего" на Южную Осетию и потерявшего в результате обширные территории. И выразил надежду, что "с новым руководством страны удастся выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться". Это намек на то, что Россия, в случае чего, если ее не будет устраивать внутриукраинский политический расклад, не остановится и перед новым полномасштабным военным конфликтом в Донбассе. И это, пожалуй, наиболее тревожное место в путинском выступлении, наряду с его пожеланием россиянам отправиться в рай как мученикам.