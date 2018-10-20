Фраза президента Владимира Путина о том, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай как мученики, имеет с реальностью куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд, но лишь с одним различием. В рай российские мученики попадут не вследствие ядерного удара, а от тотального обнищания. По крайней мере, именно по этому пути Россия идет, придерживаясь несменных трендов.

Так, согласно свежим данным по доходам среди россиян стало известно, что реальные доходы граждан сверхдержавы в августе упали на 0,9%, а в сентябре на 1,5%.

Тенденция падения доходов россиян приобретает вполне-таки стабильный характер, что в свой черед влечет бум кредитования населения. Так, только за первое полугодие 2018 года банки РФ предоставили кредитов на 1,4 триллиона рублей, что стало одним из самых высоких показателей по выдаче кредитов населению и составило более 20% от общего портфеля.

Однако кредиты не спасают, ведь их нужно погашать, а ежемесячно доходы российских домохозяйств падают.

С учетом ускорения падения доходов россиян и сокращения потребления домохозяйств, рост ВВП в РФ может в 2019 году не превысить и 1%.

Ну, а с другой стороны, пока есть в магазине водка, то никому этот ваш рай не нужен!