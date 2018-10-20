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Злой одессит
Злой одессит
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''В рай'' российских ''мучеников'' отправит отнюдь не ядерный удар

8.3т

Фраза президента Владимира Путина о том, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай как мученики, имеет с реальностью куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд, но лишь с одним различием. В рай российские мученики попадут не вследствие ядерного удара, а от тотального обнищания. По крайней мере, именно по этому пути Россия идет, придерживаясь несменных трендов.

Так, согласно свежим данным по доходам среди россиян стало известно, что реальные доходы граждан сверхдержавы в августе упали на 0,9%, а в сентябре на 1,5%.

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Тенденция падения доходов россиян приобретает вполне-таки стабильный характер, что в свой черед влечет бум кредитования населения. Так, только за первое полугодие 2018 года банки РФ предоставили кредитов на 1,4 триллиона рублей, что стало одним из самых высоких показателей по выдаче кредитов населению и составило более 20% от общего портфеля.

Однако кредиты не спасают, ведь их нужно погашать, а ежемесячно доходы российских домохозяйств падают.

С учетом ускорения падения доходов россиян и сокращения потребления домохозяйств, рост ВВП в РФ может в 2019 году не превысить и 1%.

Ну, а с другой стороны, пока есть в магазине водка, то никому этот ваш рай не нужен!

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Автор
Злой одесситЗлой одессит
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Tinin Alex
Tinin Alex
Прикольно слушать хохла из самой нищей страны на Континенте о чужих триллионах рублей - аж засыпаю)))) Я на свою нищенскую зарплату могу купить 1300 литров бензина - а ты зажиточный хохол сколько???
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Tinin Alex
Tinin Alex
Эх выебать бы вас всех хохлов - Да Путинские законы запрещают даже такое гавно как хохлы трогать...Будем ждать смены Путинского режима - и тогда пизда хохлам..
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Константинов Villi
Константинов Villi
Выебешь. Ртом.
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Dovbush Olexa
Dovbush Olexa
Шо значит - пока есть водка, то и рай не нужен???? Наоборот !!!
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Dovbush Olexa
Dovbush Olexa
Dovbush Olexa, Когда есть водка - это и есть РАААЙЙЙ !!!
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