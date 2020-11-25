В пустыне Юты нашли "внеземной" объект из фильма "2001 год: Космическая одиссея"

В пустыне штата Юта в США найден металлический монолит неизвестного происхождения.

Как сообщает Daily Mail, артефакт похожий на реквизит фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.

Отмечается, что странная конструкция высотой около трех метров была замечена 18 ноября 2020 года экипажем вертолета Департамента общественной безопасности штата, который помогал сотрудникам отдела охраны дикой природы подсчитывать горных козлов.

В пустыне Юта найдена странная конструкция высотой около трех метров KSL

По словам пилота Брета Хатчингса, сначала они подумали, что "у NASA что-то отвалилось", но потом стало понятно: эту штуковину установили, она не падала с неба. По его словам, это сделал или "художник новой волны", или большой фанат Кубрика.

Точное место расположение находки не называют, так как есть риск, что заинтересованные люди могут подвергать себя опасности, стараясь подойти ближе к монументу. Известно лишь, что он находится в бухте с красной скалой.

Артефакт был найден экипажем вертолета Департамента общественной безопасности штата KSL

"Мы знать не знаем, что это такое, но в 2020-м лучше подобные штуки не трогать", – отметили в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Норвегии был найден погребальный корабль для захоронения викингов "высокого статуса". На судне, знаменующем безопасный переход в загробный мир, есть зал для пиршеств, культовый дом и остатки погребальной ладьи.