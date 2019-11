В Праге собрался 300-тысячный "Майдан" против правительства: впечатляющие видео

В столице Чехии Праге в субботу,16 ноября, состоялась акция протеста "Миллион мгновений" с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша.

На демонстрацию против миллиардера и лидера политического движения "Акция недовольных граждан", по подсчетам организаторов, вышли около 300 тыс. человек. В полиции сообщают о как минимум 200 тыс. участниках, передает Idnes (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Люди принесли с собой флаги Чехии, многие держали в руках плакаты с призывами к отставке премьера.

На некоторых транспарантах написали лозунги в поддержку демократии, борьбы с коррупцией и укрепления единства Евросоюза и НАТО. Также для участия в акции в Прагу приехали несколько десятков фермеров на тракторах.

По требованию митингующих, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отзовет министра юстиции и не избавится от своего холдинга "Агрофрерт".

Граждане предупредили, что в противном случае организуют новые, намного более "креативные" протесты в январе, которые дадут знать о недовольстве за рубежом.

Отметим, акции протеста против действующего правительства в Чехии продолжаются еще с конца апреля. В июне на улицы вышли более 250 тысяч человек.

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy