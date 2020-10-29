В Праге сгорела уникальная украинская церковь 17 века. Фото

В парке Сады Кинских в Праге 28 октября сгорела уникальная деревянная украинская церковь Святого Михаила 17 века. Пожар ликвидировали шесть пожарных команд.

Как пишет Novinki, в результате ЧП никто не пострадал, но огонь, который охватил всю деревянную конструкцию, почти полностью уничтожил памятник архитектуры.

"Колокольня обвалилась. Мы вынули несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением из церкви, которые охладили", – рассказал один из спасателей.

Чтобы потушить пожар в пражском парке, понадобилось 6 экипажей спасателей. Aktu.cz

Первоначальный вид церкви Святого Михаила в Праге. Mapy.cz

Для выяснения причин пожара на место происшествия прибыли следователи. Между тем власти Праги инициировали создание общественного сбора для реставрации сгоревшей церкви Святого Михаила. Собирать средства начнут уже 29 октября. Эту информацию подтвердил в своем Twitter и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"По только что обнародованной информации представителя магистрата города Прага Вита Гофмана, 29 октября будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви", – написал он.

Церковь Святого Михаила – деревянный православный храм, построенный во второй половине 17 века в Украине. В первой половине 20 века он был разобран и перевезен в Сады Кинских. В конце концов церковь стала частью коллекций Этнографического музея.

Уникальный памятник построен в так называемом бойковском стиле с элементами народного барокко. Церковь имеет длину около 14 метров и ширину 8 метров. Высота колокольни составляла около 17 метров. С 2008 года в храме проводились богослужения православной церкви.

Высота башни церкви Святого Михаила составляла 17 метров. Nоvinky

Огонь охватил все здание деревянной церкви в Садах Кинских. Aktu.cz

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Нанте (Франция) загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла. Спасателям удалось избежать риска обрушения. Впрочем огонь уничтожил большой орган и нарушил прочность здания. Кроме того, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.