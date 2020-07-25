В Португалии заявили об изготовлении маски, которая убивает коронавирус. Иллюстрация. slovo.news

Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне (Португалия) объявили об успешной разработке маски под названием MoxAdTech, которая способна нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, что вызывает COVID-19.

По данным газеты La Razon, речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. В заявлении Института отмечается, что маска разработана со специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 при контакте с тканью. Эффект сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам", – заверили в Институте.

Отмечается, что сама технология уже имеет международную аккредитацию. Активный ингредиент был успешно протестирован во Франции против других вирусов и бактерий.

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