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30 марта • обновлено в 09:58
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В Португалии в аэропорту умер украинец: диаспора заявила об убийстве

1.8т
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В Португалии инспекторам миграционной службы грозит 25 лет тюремного заключения из-за подозрения в убийстве якобы гражданина Украины.

Подробности трагедии, которая произошла 11 марта, сообщает портал tvi24.iol.pt. По данным глава диаспоры украинцев в Португалии Павла Садохи, речь идет об украинце, который приехал в страну в поисках работы.

В аэропорту Лиссабона мужчине было отказано во въезде в Португалию по неизвестным причинам. После требований объяснить ситуацию ему надели наручники и против него была применена физическая сила.

В Португалии в аэропорту умер украинец: диаспора заявила об убийстве

В Португалии в аэропорту умер украинец: диаспора заявила об убийстве

Как утверждает Садоха, в таком состоянии (наручниках) украинца оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

"Выражаем соболезнования семье погибшего и осуждаем преступные действия сотрудников службы миграции", – резюмировал глава диапоры.

Он также добавил, что детали рассказал знакомый якобы убитого мужчины, который пытался отправить тело на Родину.

В Португалии в аэропорту умер украинец: диаспора заявила об убийстве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Лодзь (Польша) был жестоко убит 24-летний украинец, который приехал на заработки.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
украинцы за границей
Место
Португалия
Тег
убийство
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
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