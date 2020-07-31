В Португалии потерпел крушение скоростной поезд: 50 раненых. Видео
В Португалии потерпел крушение скоростной поезд. Railway.pro
В Португалии, возле города Суре, высокоскоростной поезд потерпел крушение. Информацию об одном погибшем пока не подтвердили официально.
Об этом сообщило Reuters. В результате инцидента якобы погиб один человек, пострадавшими числятся еще 50 человек.
Пресс-секретарь окружного командования операций по оказанию помощи в Коимбре, недалеко от места, где произошло столкновение, сообщил о "нескольких раненых", но не подтвердил никаких смертей.
На месте происшествия находятся аварийные службы, в том числе пожарные. Также работают медики.
Возле португальского города Суре высокоскоростной поезд потерпел крушение (Telegram-канал Карточный домик)
Местные СМИ сообщили об одном погибшем и десятках раненых (Telegram-канал Карточный домик)
Два вагоны сошли с рельсов (Twitter DIÁRIO AS BEIRAS)
Авария случилась возле города Суре (Google)
Как сообщал OBOZREVATEL, в американском городе Темпе (штат Аризона) сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд. В результате аварии частично разрушен мост.