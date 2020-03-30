В Португалии миграционную службу обвинили в убийстве украинца: МИД срочно направил ноту

Посольство Украины в Лиссабоне обратилось со срочной нотой в Министерство иностранных дел Португалии после сюжета СМИ об убийстве украинца в аэропорту инспекторами миграционной службы.

Фото письма дипломаты опубликовали на странице в Fаcebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Посольство выступило с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела.

Facebook посольства Украины в Португалии

Facebook посольства Украины в Португалии

Напомним, в аэропорту Лиссабона умер гражданин Украины. СМИ и диаспора завили, что это стало следствием неправомерных действий миграционной службы.

В Португалии миграционную службу обвинили в убийстве украинца

По данным портала tvi24.iol.pt, инспекторы применили физическую силу и оставили мужчину в наручниках. У него случился приступ эпилепсии. После преступления они якобы пытались скрыть факты, не вызывая судебную полицию, отдел убийств которой был предупрежден только во время вскрытия экспертами из Лиссабонского института юридической медицины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Доброслав (Польша) были найдены тела двух граждан Украины.

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