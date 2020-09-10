В порту Бейрута через месяц после взрыва вспыхнул масштабный пожар. Видео и фото с места ЧП
В порту Бейрута (Ливан) в четверг, 10 сентября, снова вспыхнул масштабный пожар. Предварительно возгорание возникло на складах шин и горюче-смазочных материалов.
Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", на место инцидента прибыло множество пожарных экипажей. Они пытаются локализовать огонь. OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
19:11– Пожар мог начаться из-за использования болгарки во время ремонта, заявил ливанский министр труда.
17:03 – Половину столицы Ливана заволокло дымом из-за пожара в порту.
17:01 – Прилегающий к порту Бейрута район Джеммейзи почти опустел из-за пожара. Жители бежали, опасаясь последствий. После взрыва 4 августа именно этот район пострадал больше всего.
16:35 – Пожар в бейрутском порту после нескольких часов тушения только усилился. Президент Ливана экстренно созвал совбез.
15:13 – К ликвидации возгорания привлекли вертолеты. Главную трассу ливанской столицы в целях безопасности перекрыли военнослужащие.
14:46 – Ситуацию усугубляет сильное задымление – в небо идут целые столбы черного дыма – и завалы на месте ЧП, оставшиеся от предыдущего взрыва. О пострадавших пока никакой информации нет.
>
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших тогда составило более 200 человек, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.