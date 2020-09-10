В порту Бейрута через месяц после взрыва вспыхнул масштабный пожар. Видео и фото с места ЧП

В порту Бейрута (Ливан) в четверг, 10 сентября, снова вспыхнул масштабный пожар. Предварительно возгорание возникло на складах шин и горюче-смазочных материалов.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", на место инцидента прибыло множество пожарных экипажей. Они пытаются локализовать огонь. OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

19:11– Пожар мог начаться из-за использования болгарки во время ремонта, заявил ливанский министр труда.

17:03 – Половину столицы Ливана заволокло дымом из-за пожара в порту.

Через несколько часов после начала пожар в Бейруте только усилился.

Дым со складов заволок половину столицы Ливана.

17:01 – Прилегающий к порту Бейрута район Джеммейзи почти опустел из-за пожара. Жители бежали, опасаясь последствий. После взрыва 4 августа именно этот район пострадал больше всего.

Для тушения пожара в порту Бейрута задействовали огромный ресурс.

16:35 – Пожар в бейрутском порту после нескольких часов тушения только усилился. Президент Ливана экстренно созвал совбез.

Огонь в порту Бейрута тушат даже с вертолетов. Скриншот видео

15:13 – К ликвидации возгорания привлекли вертолеты. Главную трассу ливанской столицы в целях безопасности перекрыли военнослужащие.

14:46 – Ситуацию усугубляет сильное задымление – в небо идут целые столбы черного дыма – и завалы на месте ЧП, оставшиеся от предыдущего взрыва. О пострадавших пока никакой информации нет.

Клубы черного дыма поднимаются в небо над Бейрутом. Скриншот видео

В порту Бейрута загорелся склад с нефтепродуктами и шинами. Скриншот видео

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