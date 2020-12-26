В Помпеях раскопали древнюю закусочную. Фото

Мирослав Семенюк Мир 17:09, 26.12.2020 Обновлено: 17:19, 26.12.2020

Среди руин древнеримского города Помпеи археологи обнаружили термополий – древний трактир или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями.

Как пишет la Repubblica, это нечто похожее на современные точки фастфуда, где продают еду на вынос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Термополий был погребен под вулканическим пеплом более 2 тысяч лет назад. При этом он прекрасно сохранился.

Заведение представляло собой прилавок, где клиенты покупали различные блюда и напитки. Питались в термополиях в основном бедняки, у которых не было собственной кухни.

Только в Помпеях подобных заведений насчитывалось более 150 штук.

Найденный термополий находится в районе Region V. Эта часть города еще не открыта для туристов, а активные раскопки здесь ведут с 60-х годов.

На прилавке нарисованы пара гусей, петух и большая собака на поводке, на которой шутник нарисовал гомофобное оскорбление.

Также в закусочной были найдены скелет собаки и человеческие останки.

Термополий был погребен под вулканическим пеплом
repubblica.it
Заведение представляло собой прилавок, где клиенты покупали различные блюда и напитки
repubblica.it
На прилавке нарисованы пара гусей, петух и большая собака на поводке
repubblica.it
На собаке шутник нарисовал гомофобное оскорбление
repubblica.it
Термополий прекрасно сохранился
repubblica.it
Только в Помпеях подобных заведений насчитывалось более 150 штук
repubblica.it
В закусочной были найдены человеческие останки
repubblica.it
Так выглядел древнеримский термополий
travelask.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одной из стен домов в руинах Помпеев нашли изображение полуобнаженной греческой принцессы, чувственно обнимающей лебедя.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Витренко поддержал повышении тарифов на электроэнергию для украинцев

В США террористы взорвали мощную бомбу, разрушены здания. Фото и видео с места ЧП

Беларусь запланировала купить российскую вакцину от COVID-19, но Лукашенко отказался делать прививку

На Донбассе террористы обстреляли мирных жителей Водяного. Фото и видео последствий

Люди слабые и без выдержки, а деньги большие, – Зеленский о борьбе с коррупцией