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8 марта • обновлено в 23:47
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В пользу Байдена: еще один кандидат снялся с выборов в США

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Сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом она написала в своем Twitter, опубликовав видеообращение. Она отметила, что Америка "как никогда нуждается в Байдене".

"Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США. Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются", – написала Харрис.

Ранее в пользу Байдена свою кандидатуру снял американский миллиардер Майкл Блумберг, который считался мощным конкурентом среди демократов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вице-президент США Джо Байден уверенно лидирует уже в 10 штатах из 14 на масштабных внутрипартийных голосованиях.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Джо Байден
Место
США
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