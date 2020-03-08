В пользу Байдена: еще один кандидат снялся с выборов в США

Сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом она написала в своем Twitter, опубликовав видеообращение. Она отметила, что Америка "как никогда нуждается в Байдене".

"Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США. Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются", – написала Харрис.

Ранее в пользу Байдена свою кандидатуру снял американский миллиардер Майкл Блумберг, который считался мощным конкурентом среди демократов.

This morning, I announced I’m endorsing Joe Biden for president because we need someone who reflects the decency and dignity of the American people and who fights for those whose voices are too often ignored. https://t.co/H7AgCoTwd6 — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вице-президент США Джо Байден уверенно лидирует уже в 10 штатах из 14 на масштабных внутрипартийных голосованиях.

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