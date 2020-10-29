В Польше зарегистрировали рекордное количество смертей от COVID-19

В Польше зарегистрировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии – 301.

Об этом сообщило издание RMF24 со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. У 46 умерших причиной смерти назвали коронавирус, у остальных были другие значительные проблемы со здоровьем.

За сутки, 28 октября, коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 156 человек.

Наибольшее количество случаев пришлось на Великопольское (2633) и Мазовецкое (2255) воеводства, в остальных показатели составили менее 2 тыс.

В больницах Польши находится 14 631 пациент с коронавирусом. Из них 1203 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели за сутки 5,7 тыс. пациентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Германии за 28 октября коронавирус обнаружили у 16,7 тыс. человек, что стало рекордом с начала пандемии COVID-19. А власти Швейцарии с 29 октября усилили карантинные меры, направленные на сдерживание второй волны коронавируса.