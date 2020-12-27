В Польше запретили людям выходить на улицу в Новый год

В Польше ввели жесткие карантинные ограничения, которые среди прочего запрещают свободное передвижение на Новый год.

Локдаун будет действовать с 28 декабря по 17 января, сообщается на сайте генерального консульства Украины в Польше.

Кроме передвижения, будет запрещено работать торговым центрам, кафе и ресторанам, также вводятся ограничения в общественном транспорте.

Что запретила Польша во время локдауна

Установлен запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года. Ограничение не касается лиц, которые будут выполнять служебные обязанности.

Приостановлена работа торговых центров. Ограничения не касаются продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях.

Приостановлено обслуживание в гостиницах. Ограничение не касается обслуживания работников государственных служб, медиков, пациентов специализированных больниц, представителей COS (спортсмены). Исключение составляют также гостиницы для персонала.

Приостановлено функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс.

Доступ к спортивной инфраструктуре разрешен только для лиц, занимающихся профессиональным спортом.

Установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом.

Продлен запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16-летнего возраста (с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00).

Продлен запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест.

Продлены ограничения на одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц в количестве, превышающем 1 человека/15 кв. м.

Продлены ограничения на проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает 5 человек.

Продлены ограничения на функционирование спортзалов, фитнес-клубов, аквапарков.

Продлено ограничение относительно одновременного пребывания в магазине количества лиц, которое превышает 1 человека /15 кв. м.

Продлено установленное время обслуживания лиц пожилого возраста – 10:00-12:00.

Продлены ограничения на функционирование предприятий общественного питания. Реализация заказов только с доставкой.

Отметим, что в Украине так и осталась анонсированные ранее даты "карантина зимних каникул" – с 8 по 24 января.

Что запретят в Украине в январе

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме Польши жесткие ограничения на новогодние праздники ввели и другие европейские страны.