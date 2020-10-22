В Польше зафиксировали рекорд инфицирования и смертности от COVID-19

В Польше 22 октября впервые зарегистрировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19 и наибольшее с начала эпидемии количество смертей.

Об этом сообщило RMF24. За сутки в стране подтвердили 12 107 новых случаев заражения коронавирусом.

За это же время умерли от инфекции и связанных с ней заболеваний 168 человек, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

В больницах Польши находятся 10 091 больной коронавирусум, из них 812 подключены к кислороду.

В связи с ситуацией правительство страны рассмотрит введение новых ограничений для сдерживания эпидемии.

Накануне, 21 октября, премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что порекомендует, чтобы вся Польша с субботы, 24 октября, стала "красной" зоной.

По данным Минздрава Польши, с начала эпидемии выздоровели 102 204 пациента.

В настоящее время на карантине находится 378 348 человек, под санитарно-эпидемиологическим надзором - 47 314 человек.

По состоянию на четверг, 22 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41,5 млн человек. За минувший день выявлено 437 441 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Польши Варшаве отменили городскую новогоднюю ночь в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.