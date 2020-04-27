Из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, чтобы доставить заробитчан из Украины.

Об этом заявил в эфире польского канала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", – рассказал он.

В Польше задумали отправить чартеры за заробитчанами из Украины

Инглот пояснил, что в Польше из-за карантина и оттока рабочей силы наблюдается их острая нехватка в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонников, которые обычно приезжали из Украины.

Отмечается, что польские специалисты рынка труда в местных СМИ все чаще заявляют – ничто не препятствует организовать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.

"Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих украинцев поехать на работу будет много", – заверили поляки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев спецрейсом отправили в Финляндию собирать клубнику, несмотря на карантин. Сеть взорвалась возмущением.