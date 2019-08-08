В Польше задержали вооруженную банду из России. Фото

В Польше задержали вооруженную банду из 26 человек, большинство которых являются россиянами.

Как сообщает RMF 24, задержание преступной группировки произошло перед торговым центром в Кракове. Отмечается, что на парковке перед ТЦ должен был состояться бой банд.

Также в авто задержанных полиция нашла пусковые снаряды, топоры и мачете, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, бейсбольных бит. Еще в машинах был обнаружен кокаин.

Среди задержанных – из которых самому молодому –19 лет – двое поляков и двое чеченцев с польским гражданством. Остальные – чеченцы и армяне. Некоторые из них находятся в Польше нелегально, некоторые имеют разрешение на временное пребывание.

В Краков члены банд приехали с разных городов Польши, в том числе из Силезии или Западной Померании, а также из Западной Европы. Некоторых задержанных экстрадируют на родину.

Задержание банды россиян в Кракове RMF 24

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше были задержаны 20 граждан России, участвовавших в драке с местными футбольными фанатами.

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