В Польше задержали украинцев за масштабную контрабанду янтаря: фото спецоперации

В Варшаве (Польша) в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря задержали шесть лиц, в числе которых двое граждан Украины, представившихся сотрудниками спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального Антикоррупционного бюро страны. Задержание провели 13 сентября.

"Спецоперация, которую проводит Центробанк, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные в этом деле материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", – сказано в сообщении.

Новости В Польше задержали украинцев за угрозы в убийстве

В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

Как уточняет RMF.fm, подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00. Вместе с украинцами "погорели" на контрабанде 4 поляка.

При этом, в Антикоррупционном бюро не сообщили, представителями какой спецслужбы могут быть граждане Украины и были ли при них подтверждающие это документы.

В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность для большинства незаконных добытчиков и контрабандистов янтаря.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!