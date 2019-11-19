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20 ноября • обновлено в 01:08
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В Польше задержали украинца за двойное убийство

1.3т
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Польские пограничники задержали гражданина Украины за двойное убийство в Чехии.

Как передает пресс-служба Бещадских пограничников, 32-летнего мужчину задержали в пункте пропуска "Корчева-Краковец".

Украинец ехал в автобусе Прага-Киев и не ожидал, что его задержат. Сопротивления при этом не оказывал.

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Следователи Чехии преследовали его за убийство двух человек, которое он совершил в воскресенье, 17 ноября. Сейчас он находится в распоряжении прокуратуры города Перемышль и ждет начала процедуры экстрадиции в Чехию.

В Польше задержали украинца за двойное убийство

bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) были найдены мертвыми двое заробитчан из Украины.

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Место
Польша
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