В Польше задержали украинца за двойное убийство

Польские пограничники задержали гражданина Украины за двойное убийство в Чехии.
Как передает пресс-служба Бещадских пограничников, 32-летнего мужчину задержали в пункте пропуска "Корчева-Краковец".
Украинец ехал в автобусе Прага-Киев и не ожидал, что его задержат. Сопротивления при этом не оказывал.
Следователи Чехии преследовали его за убийство двух человек, которое он совершил в воскресенье, 17 ноября. Сейчас он находится в распоряжении прокуратуры города Перемышль и ждет начала процедуры экстрадиции в Чехию.
bieszczadzki.strazgraniczna.pl
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) были найдены мертвыми двое заробитчан из Украины.
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