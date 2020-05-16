В Польше задержали украинца, играющего с детьми в "Синего кита"

Мир 10:14, 16.05.2020 Обновлено: 10:16, 16.05.2020

Полиция города Познань в Польше задержала 24-летнего украинца, который в интернете предлагал детям присоединиться к суицидальной игре "Синий кит".

Как сообщает TVP3, мужчина призывал несовершеннолетних к увечьям и самоубийству.

Украинец искал русскоязычных подростков во "Вконтакте"

Украинец искал русскоязычных подростков в группах "Вконтакте", и тем, кто соглашался присоединиться к игре, присылал задания. Сначала это были, казалось бы, невинные действия, такие как отправка изображения кита. С каждым последующим шагом задачи становились все более и более опасными.

"Например, мужчина приказал детям смотреть радикальные, психоделические фильмы или загружать фотографии, когда участники сидят на подоконнике в окне небоскреба. Последующие задачи были связаны с изувечением различных частей тела. Финальным этапом должно было стать самоубийство", – говорится в сообщении.

Среди потерпевших есть одна девочка-подросток украинского происхождения. На ее теле обнаружено много признаков увечья.

Полиция и прокуратура будут ходатайствовать об аресте подозреваемого на время расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Синий кит" была популярна в Украине в 2018 году. Ее жертвой чуть не стала 18-летняя девушка из Запорожья.

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