В Польше были заблокированы тысячи украинцев: МИД отчитался

Почти 2 тысячи украинцев в Польше пожаловались посольству, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицу сообщает "Укринформ".

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждений в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", – отметил дипломат.

В Польше заблокированы 2 тысячи украинцев 112 Украина

По его словам, часть из этих граждан уже могла самостоятельно выехать в Украину.

По состоянию на 12:00 17 марта в МИД отчитались, что смогли вернуть 3,4 тысячи наших граждан домой благодаря посольствам пограничникам. Всем провели температурный скрининг и другие необходимые процедуры.

Посол рассказывал, что в Украине намерены организовать специальный авиарейс из Варшавы. Кроме того, рассматривается возможность вывоза украинцев на поезде – как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей может везти поезд" PKP Intercity", а уже из Перемышля – поезд" Укрзалізниці", – пояснил Дещица.

Для этого, по его словам, необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры этой страны.

Посол напомнил, что на границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: "Дорогуск – Ягодин", "Корчева – Краковец" и "Гребенное – Рава-Русская".

Польские пограничники заверили дипломатов, что они лояльно относятся к тем украинцам, у которых срок визы или пребывания по биометрическим паспортам прошел непосредственно во время карантина в Польше, однако все случаи пообещали рассматривать в индивидуальном порядке.

За останню добу 3,4 тисячі громадян України повернулися ✅ додому з Польщі.



Це стало можливим завдяки зусиллям посольства та консульств України у Польщі та працівників @DPSU_ua.



Громадяни пройшли всі необхідні процедури, зокрема температурний скринінг. pic.twitter.com/9VPtjg1A2w — ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, из Египта уже начали эвакуировать украинцев, которые оказались заложниками в карантине.

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