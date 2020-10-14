В Польше взорвалась самая большая неядерная бомба времен Второй мировой войны. Видео

В Польше в процессе обезвреживания взорвалась самая большая уцелевшая неядерная бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило BBC. Бомбу "Tallboy" обнаружили в прошлом году в судоходном канале Балтийского моря возле города Свиноуйсьце.

Вероятность взрыва бомбы оценивалась в 50%, поэтому в ходе обезвреживания соблюдались соответствующие меры безопасности. Около 750 местных жителей эвакуировали.

Никто из специалистов, участвовавших в операции, не пострадал.

Бомба была сброшена британскими ВВС в 1945 году во время авианалета, в ходе которого был потоплен немецкий тяжелый крейсер Lützow.

Длина бомбы составляла шесть метров, ее масса 5,4 тонны, из которых 2,4 тонны – взрывчатое вещество. Она находилась на глубине 12 метров.

"Tallboy" – это сейсмическая бомба (другое ее название – "Землетрясение"), которую использовали во время Второй мировой войны для того, чтобы разрушать важные промышленные и военные объекты.

"Tallboy", в частности, использовали для уничтожения бетонного купола над подземным заводом ракет "Фау-2" и подрыва железнодорожного тоннеля вблизи французской реки Сомюр в июне 1944 года. Также бомбардировкой этими бомбами были потоплены линкор "Тирпиц" и тяжёлый крейсер "Адмирал Шеер".

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2020 года работу международного аэропорта Днепра приостановили из-за боеприпасов времен Второй мировой войны. Во время проведения земельных работ были обнаружены 2 авиабомбы SC-10.