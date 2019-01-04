В Польше выступили против "нормандского формата": что предлагают

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

"Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - убежден Чапутович, пишет Handelsblatt.

"Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. - Ред.), а не другие страны", - отметил дипломат.

Яцек Чапутович AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились вести дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе в "нормандском формате" – при участии Украины, России, Франции и Германии.