В Польше ввели жесткий карантин из-за рекорда по COVID-19

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом ввели ряд новых карантинных ограничений. Они вступили в силу 7 ноября и будут действовать как минимум до 29 ноября.

Как сообщает TVN 24, решение о жестком карантине было принято после того, как в стране за сутки подтвердили почти 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Так, с субботы в стране полностью закрылись театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры. Также введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах.

В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в больших магазинах – 1 покупатель на 15 квадратных метров.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно обучались ученики 4-8 классов и средних школ.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне предупредил, что "ноябрь будет самым тяжелым месяцем" и призвал граждан оставаться дома. Он также обратился к участникам демонстраций против ограничения абортов: "Пожалуйста, протестуйте, но в сети".

Отметим, что коронавирусом в Польше заразились всего 493 765 человек. За последние сутки, 6 ноября, было зафиксировано 27 086 новых случаев. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, вАвстралии за последние несколько дней не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом. Пять месяцев в стране действовал жесткий карантин.