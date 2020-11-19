В Польше после задержания с электрошокером умер 44-летний заробитчанин из Украины

В Польше в ночь с 15 на 16 ноября сразу после задержания полицейскими умер 44-летний украинец.

Точная причина его гибели будет устанавливаться, однако известно, что правоохранители применили против мужчины электрошокер. Дело расследует прокуратура в Лодзе, передает "Укринформ".

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзинского воеводства.

"Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, вмонтированного в парализатор", – отметил представитель Окружной прокуратуры в Лодзе прокурор Кшиштоф Копаня.

Ключевыми в этом деле будут результаты вскрытия, сказал он. Копаня добавил, что однозначно установлено лишь то, что мужчина умер сразу после задержания.

Известно, что гражданин Украины приехал в Польшу из Тернопольской области 10 ноября для работы на стройке.

Поздно вечером 15 ноября полицейские получили информацию, что агрессивно настроенный мужчина в возбужденном эмоциональном состоянии пытался попасть во двор и в дом местных жителей. При этом он должен был соблюдать обязательный карантин, но нарушил самоизоляцию.

По словам полицейских, украинец вел себя агрессивно и в отношении правоохранителей: бросался в них различными предметами и якобы вытащил нож.

Копы вызвали подмогу. Они отчитались, что пытались успокоить украинца словесно, но это не помогло. Против него применили силу – сначала слезоточивый газ, что не принесло результата, а потом парализатор, что позволило одеть на мужчину наручники. После этого ему сразу стало плохо. Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть задержанного.

Расследование инцидента взято под личный контроль Консульского отдела Посольства Украины в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше возле города Прудник Опольского воеводства в ДТП погиб 30-летний гражданин Украины. Он пытался скрыться от полиции на Fiat Seicento, но потерял управление и разбился.