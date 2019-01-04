В Польше украинец попал в серьезное ДТП: фото и видео с места аварии

В Польше на трассе Сокулка - Криники возле села Старая Каменка столкнулись два легковых автомобиля, за рулем одного из которых находился украинец.

От мощного удара Volkswagen перевернулся на крышу, а у Hyundai разбилась передняя часть, передает Isokolka.eu.

В результате ДТП пострадали трое людей – двое из Volkswagen и один из Hyundai, за рулем которого и был украинец.

Отмечается, оба водители были трезвыми, предварительно авария произошла из-за скользкой дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года в результате столкновения двух легковых автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) близ польского Кракова пострадали 9 человек. Среди раненых – 8 граждан Украины.