В Польше убили молодую украинку: подробности международного расследования

В городе Сохачев в Польше в конце августа была убита 26-летняя гражданка Украины из Львовщины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Результатами совместного расследовании на встрече в четверг, 5 сентября, поделились первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и представитель МВД Польши Павел Добош.

Отмечается, что убийство произошло предположительно 30 августа. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польской полиции, после убийства он выехал на территорию Украины.

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В связи с этим польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции в вопросе задержания злоумышленника.

"Сейчас наши совместные усилия направленные на установление места пребывания и задержанию подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине – обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше – реакция полицейских будет аналогичной", – заявил Аброськин.

Он также сообщил, что тело убитой было доставлено в Украину и захоронено на родине.

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