В Польше убили 26-летнюю украинку: первые подробности

В городе Пулавы (Польша) 14 июля убили 26-летнюю украинку. По подозрению в убийстве на месте происшествия задержали гражданина Молдовы.

Об этом сообщило местное издание radio.lublin.pl. В сообщении сказано, что женщина умерла уже в больнице.

"В жилом доме по адресу ул. 6 августа в Пулавах было совершено убийство молодой женщины. Жертвой является 26-летняя украинка, на которую нападал с ножом 45-летний гражданин Молдовы. Несмотря на все усилия врачей, женщина умерла в больнице", – пишет издание.

Также сообщается, что мужчина и женщина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов в гмине Вьявольниця.

"Между 26-летней женщиной и ее другом возник спор перед домом. Мужчина затащил женщину в здание, где напал на нее", – рассказали в полиции Польши.

45-летнего гражданина Молдовы полиция задержала на месте происшествия. По словам польских правоохранителей, у мужчины при себе был нож, с которым он, вероятно, напал на жертву. Мотив преступления пока не известен.

За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщает издание "Район.Володимир-Волынский", погибшая 26-летняя женщина – жительница города Владимир-Волынский Волынской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в польском поселке Погожице Малопольского воеводства поляки подожгли хостел, где жили украинские работники.