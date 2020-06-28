В Польше засняли НЛО: эксперты настаивают на подлинности фото
В польской деревне Ястрово, примерно в 280 километрах от Варшавы, сфотографировали якобы неопознанный летающий объект (НЛО).
Как рассказал местный житель, он ехал на велосипеде и обернулся по направлению шума. Мужчина утверждает, что увидел якобы летающую тарелку, зависшую у вершины одиноко растущего дерева, передает The Mirror.
Он успел запечатлеть объект на камеру смартфона. Отмечается, что это одни из немногих снимков якобы НЛО, сделанных в высоком качестве.
Позже очевидец поделился пятью фотографиями с польским уфологом Робертом Бернатовичем. Он также попросил не раскрывать его имя, чтобы никто не посчитал его "человеком с психическими проблемами".
Бернатович обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, заявившему, что сделанные фото НЛО – лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет.
Изучивший снимки эксперт Джейсон Глив заявил, что они могут быть подлинными. На фото запечатлен металлический объект на высоте 150-200 футов (45-60 метров).
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня отмечался Международный день НЛО. Именно в этот день 73 года назад, в 1947-м, впервые было официально сообщено о случае наблюдения неизвестного летающего объекта.