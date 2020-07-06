В Польше столкнулись три автобуса: среди пострадавших - украинцы. Фото и видео

В Польше столкнулись три автобуса. Miastokolobrzeg

В Польше произошло ДТП при участии двух больших автобусов и микроавтобуса, в результате чего травмированы 14 человек, среди которых – две украинки.

Об этом УНН сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев. Инцидент произошел между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино в Западнопоморском воеводстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Предварительно сообщается, что столкнулись два автобуса, которые ехали в противоположных направлениях. В ходе этого был задет припаркованный рядом микроавтобус.

Всего в транспортных средствах было 19 человек. Из них 14 получили травмы различной степени тяжести. Пятерых пришлось госпитализировать при помощи медицинских вертолетов.

Одной украинке оказали первую медицинскую помощь и выписали из медучреждения. Еще одна находится в больнице города Колобжег, угрозы ее жизни нет.

К оказанию помощи нашим гражданам привлекли почетного консула Украины в городе Щецин. Ситуацию взяло под контроль консульство Украины в Гданьске и Департамент консульской службы МИД.

14 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше Miastokolobrzeg

14 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше Miastokolobrzeg

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находилось около 40 человек, среди которых 16 граждан Украины.