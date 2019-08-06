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В Польше столкнулись два автобуса с пассажирами: десятки раненых. Фото ДТП

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В Нижнесилезском воеводстве в Польше во вторник, 6 августа, столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадали 27 из 70 пассажиров.

Об этом сообщает RMF24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что изначально автобусы ехали друг за другом, но внезапно один из них ударил второй сзади. Видимость на дороге в это время усложнялась ливнем.

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ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

Большинству пассажиров удалось самостоятельно выбраться из транспорта. Они отделались легкими травмами.

В самом тяжелом состоянии был доставлен в больницу один из водителей, которого зажало в кабине. Мужчину доставали из автобуса спасатели.

Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения городов Олава, Бжег, Ополе и Стшелин.

ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

ДТП в Польше

ДТП в Польше

RMF24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали 70 человек.

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Читайте все новости по теме "новости мира" на OBOZREVATEL.

Тема
новости мира
Место
Польша
Тег
ДТП
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