В Польше стартуют учения войск США: готовятся к переброске

Мир 09:33, 12.07.2020 Обновлено: 09:34, 12.07.2020

С 14 июля в Польше стартуют военные учения Emergency Deployment Readiness Exercise под командованием министерства обороны США.

Как сообщается на официальном сайте минобороны Польши, на период с 14 по 23 июля в Европу перебросят американское бронетанковое подразделение в составе около 500 солдат.

Учения призваны проверить готовность войск США к быстрой передислокации через Атлантику в рамках союзнической помощи европейским странам.

Состоятся три этапа учений:

  • На первом этапе солдаты США пересекут Атлантику.

  • На втором этапе военные получат тяжелое оборудование на полигоне Берген-Гон и его перевезут на полигон в Дравском повете.

  • На третьем этапе польские и американские военные примут участие в объединенном огневом обучении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в Балтийском море стартовали 49-е международные учения Baltops 2020. В них были задействованы 3000 человек из 19 стран НАТО при участии 29 судов и 29 авиасредств.

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