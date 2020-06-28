В Польше стартовали выборы президента: против Дуды националист, гей и амбициозный мэр

В воскресенье, 28 июня, в Польше проходит первый тур выборов президента. Избиратели могут проголосовать не только традиционно очно, но и по почте.

Как сообщает 5 канал, в избирательный бюллетень внесены имена 10 кандидатов, в том числе и нынешний президент Анджей Дуда, полномочия которого истекают этим летом.

Также среди кандидатов первый в Польше открытый политик-гей, бывший мэр Слупска и действующий депутат Европарламента от Польши Роберт Бедронь, журналист и телеведущий талант-шоу Шимон Голавля и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Польши – либеральной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковський.

Действующий президент мог триумфально победить в первом туре 10 мая. В марте, когда уже был объявлен карантин, его рейтинг превышал 50%. Но тогда выборы отменили из-за коронавируса и споров, как их проводить в условиях пандемии.

Предвыборные рейтинги, которые публикуют различные социологические службы, в целом сходятся в том, что первое место по итогам голосования 28 июня займет именно Дуда. Однако его результат, скорее всего, будет около 40% голосов избирателей. Второе место с результатом около 30% избирателей займет Тшасковський.

Аналитики прогнозируют, что решающая битва между Дудой и Тшасковським состоится во втором туре 12 июля. По последним опросам, оппоненты идут бок-о-бок, а по некоторым – Тшасковський побеждает Дуду.

Как пишет ВВС, одной из существенных тем предвыборной кампании неожиданно стала проблематика ЛГБТ-сообщества в Польше. Началось все с того, что один из депутатов парламента от правящей партии в телеэфире заявил, что "ЛГБТ – это не люди, а идеология". А вскоре уже и Дуда поддержал коллегу, сравнив движение за права геев с "необольшевизмом" и назвав его "еще более губительной для человека идеологией, чем коммунизм".

Это заявление, с одной стороны, мобилизовало многочисленных польских избирателей, которые имеют консервативно-католические взгляды, убедив их в том, что именно Дуда является лучшим защитником традиционных ценностей. С другой стороны, атака на ЛГБТ-сообщество, скорее всего, лишила действующего президента симпатии центристски настроенного электората, голоса которого могут быть критически важными для Дуди во втором туре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Анджей Дуда сенсационно победил тогдашнего президента Польши Бронислава Коморовского.