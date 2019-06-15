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В Польше самолет рухнул в воду во время авиашоу: видеофакт

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В польском Плоцке легкомоторный самолет упал в реку по время авиашоу. Пилот погиб.

Об этом заявил представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера. "Самолет Як-52 во время выполнения акробатических фигур столкнулся с поверхностью воды", – цитирует его слова "РИА Новости".

Отмечается, что из воды удалось достать часть обломков машины и тело пилота. Им был 60-летний житель Германии.

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В Польше самолет рухнул в воду во время авиашоу: видеофакт

Скриншот с видео

Авиашоу после трагедии было остановлено. Примечательно, что восемь лет назад почти в этом же месте произошла подобная катастрофа. Тогда погиб польский пилот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 14 июня, около 21:35 самолет "Вильга-35" совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево в Солнечногорском районе Московской области.

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Место
Польша
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Пигин Макс
Пигин Макс
Руку Кремля уже нашли?
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леня зе
леня зе
не максимальную оценку не получит. много брызг.
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