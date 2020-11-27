В Польше россиянина избили, приняв за украинца: детали ЧП

В центре Кракова (Польша) охранник сети магазинов Biedronka ("Божья коровка") напал на выходца из РФ Георгия Станишевского, заподозрив его в краже.

Как рассказал мужчина в Facebook, 23 ноября он зашел в магазин, чтобы купить цветы и конфеты своей сестре-имениннице. Он сделал покупку на кассе самообслуживания и вышел на улицу.

"Я был почти на остановке, когда почувствовал три сильных удара в спину – я обернулся и увидел, что меня схватил за руки толстый 25-летний мужчина… Затем я понял, что имею дело с охранником, как было написано на его униформе", – написал Станишевский.

По словам потерпевшего, когда охранник услышал его "характерный восточный акцент", то повалил на землю, сел ему на спину и сковал наручниками. При этом напавший стал сильно давить коленом на лежащего мужчину.

"Я начал кричать, что задыхаюсь, позвал незнакомцев на помощь, чтобы кто-нибудь позвонил в полицию. Мне никто не помог. Буквально никто. Краковцы проходили мимо меня, даже не обращая внимания", – отметил Станишевский.

Он добавил, что охранник закричал: "заткнись, еб*чий украинец", а затем залил ему глаза из перцового баллончика.

Как выяснил OBOZREVATEL, Станишевский является россиянином, а не украинцем.

В результате охранник отвел мужчину в какую-то комнату, где мужчине наконец-то удалось показать чек за свою покупку.

"Посмотрев на смятый лист бумаги в течение минуты, он снял с меня наручники и толкнул меня обратно в магазин. Он мне ничего не сказал. Он не извинился и не сказал, что был неправ – он просто вытолкал меня", – подчеркнул пострадавший.

Он позвал заведующую магазином, но она отказалась помочь. Также мужчина вызвал полицию, которая всего лишь спросила удостоверение личности охранника.

Уголовное дело было возбуждено только после того, как история вызвала общественный резонанс.

Охранная компания Argus извинилась перед Станишевским и предложила компенсацию, а также заверила, что охранник был уволен.

Официальной реакции на инцидент от сети Biedronka пока не последовало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье мужчина устроил разборки с охранником супермаркета из-за маски.