Сейм Польши принял решение о проведении президентских выборов 2020 года путем голосования по почте.

Как передает RMF24.pl, инициатором законопроекта выступила партия PiS (Право и справедливость) во главе с Ярославом Качиньским.

Вечером в понедельник, 6 апреля, проект поддержали 230 депутатов. При этом 226 были против, еще двое воздержались.

Ярослав Качиньский liga.net

Закон о специальных правилах выборов предусматривает, что в этот раз они будут проводиться исключительно путем голосования по почте. В условиях эпидемии COVID-19 главе Сейма также разрешено изменить окончательную дату выборов, в том числе и второго тура (в соответствии требованиям Конституции).

Президент Польши Анджей Дуда gopolsha.com

Так, выборы будут проходить с 6 утра до 8 вечера. Избиратели будут самостоятельно либо через другого человека бросать конверт в специальный почтовый ящик на территории гмины, за которой закреплен гражданин. В конверте должна быть карточка для голосования и подписанная декларация о личном и тайном голосовании.

Согласно Конституции, выборы президента должны состояться не раньше, чем за 100 дней и не позднее, чем за 75 дней до окончания сроков полномочий главы Польши.

То есть – в период с 28 апреля до 23 мая. Поскольку выборы в Польше проводят по воскресеньям, то возможными датами остаются 3, 10 или 17 мая.

Качиньский и Дуда

Как писал OBOZREVATEL, в Польше пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в мае-июне. По словам премьера, страна находится еще "в начале борьбы с коронавирусом" и страна испытывает недостаток средств медицинской защиты и гигиены, активно работая над решением проблемы.

Всего состоянием на 6 апреля в стране обнаружено более 4,4 тысячи случаев заболевания и более 100 летальных исходов.

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