В Польше разбился украинский самолет

В субботу, 9 июня, на аэродроме в польском городе Жешув разбился украинский легкомоторный самолет Cessna, в результате чего пострадали люди.

"Во время посадки в аэропорту в Жешув-Яйонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине. Три человека получили ранения", - передает TVN24.

Отмечается, что в аэропорту были вынуждены перенаправить несколько рейсов из-за аварии. Так, самолет Варшава-Жешув вернулся в польскую столицу, а рейс Лондон-Жешув приземлился в Кракове.

Сообщается, что в 16:30 по местному времени работа аэропорта Жешув была восстановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кубе 18 мая лайнер с более, чем сотней пассажиров потерпел крушение. Уцелели лишь три человека, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Одной из вероятных причин катастрофы назвали столкновение самолета с линией электропередач.