"Сволочь" и "сговор с Гитлером": в Польше раскрыли цель "атак" Путина

Нападки президента России Владимира Путина на Польшу якобы из-за "исторической несправедливости" в истории со Второй мировой войной, – попытка отвлечь мировое сообщество от последних проблем и поражений Кремля.

Об этом во время брифинга для СМИ в воскресенье, 29 декабря, заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Укринформ".

"Президент Путин многократно врал на тему Польши, и он это делал полностью сознательно. Как правило, это делается тогда, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное со своими действиями, и это давление не является историческим, а касается современной геополитической сцены", – подчеркнул Моравецкий.

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По его словам, Путин разозлился, поскольку в течение последних нескольких недель Россия потерпела "нескольких крупных поражений".

"Неудачей завершилась попытка полного подчинения Беларуси, ЕС в очередной раз продлил санкции, наложенные за бесправное аннексию Крыма, переговоры в "нормандском формате" не только не принесли отмены этих санкций, но одновременно произошли очередные осложнения – на этот раз со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекту Nord Stream 2", – пояснил Моравецкий.

Моравецкий также подчеркнул, что русский народ является крупнейшей жертвой палача Сталина и заслуживает знать правду.

"Я глубоко убежден, что русский народ является народом свободных людей, отвергающий сталинизм, даже когда власть президента Путина пытается его реабилитировать. Нет согласия на смену местами палача и жертвы, виновников страшных преступлений с невинными людьми и странами, которые подверглись нападению", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

После скандального заявления на ковер был вызван российский посол Сергей Андреев.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

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