В Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок

В Польше во время голосования на выборах президента страны, пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок.

Инцидент произошел в Слупя Конецка Свентокшиского воеводства. У 46-летнего мужчины зафиксировали в крови 3 промилле алкоголя, передает Wiadomosci.

Сообщается, что пьяный украинец позвонил на спецлинию "112" и потребовал, чтобы к нему приехал участковый, иначе он заминирует избирательный участок. В результате к нему выехала полиция и задержала "минера".

Польские полицейские и пиротехники осмотрели жилье мужчины, чтоб убедиться в отсутствии взрывных веществ. Отмечается, что за поднятие ложной тревоги украинцу грозит до 8 лет заключения.

Напомним, что в Польше 12 июля проходил второй тур президентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда минимально лидирует по итогам второго тура выборов главы государства.