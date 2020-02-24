В Польше пьяный украинец протаранил 8 авто. Фото

В городе Катовице (Польша) пьяный украинец на авто протаранил восемь припаркованных автомобилей.

В крови мужчины нашли 2 промилле алкоголя, пишет местное издание Nasze Miasto.

Сообщается, что украинец на скорости влетел в машины, среди которых были марки Skoda, Volkswagen, Nissan и Toyota. Удар был настолько сильный, что три авто вылетели с места парковки на тротуар. В ДТП никто не пострадал.

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

Отмечается, что нарушение ПДД и вождение в пьяном видео украинцу грозит до двух лет лишения свободы с наложением штрафа за причиненный ущерб.

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

ДТП в Катовице Nasze Miasto

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские заробитчане в Польше дерутся, воруют, конфликтуют с полицией, ездят пьяными за рулем. И с каждым годом число преступлений, совершенных украинцами, растет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram