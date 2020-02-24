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24 февраля • обновлено в 09:55
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В Польше пьяный украинец протаранил 8 авто. Фото

3.3т
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В городе Катовице (Польша) пьяный украинец на авто протаранил восемь припаркованных автомобилей.

В крови мужчины нашли 2 промилле алкоголя, пишет местное издание Nasze Miasto.

Сообщается, что украинец на скорости влетел в машины, среди которых были марки Skoda, Volkswagen, Nissan и Toyota. Удар был настолько сильный, что три авто вылетели с места парковки на тротуар. В ДТП никто не пострадал.

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

Отмечается, что нарушение ПДД и вождение в пьяном видео украинцу грозит до двух лет лишения свободы с наложением штрафа за причиненный ущерб.

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

ДТП в Катовице

ДТП в Катовице

Nasze Miasto

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские заробитчане в Польше дерутся, воруют, конфликтуют с полицией, ездят пьяными за рулем. И с каждым годом число преступлений, совершенных украинцами, растет.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Польша Катовице
Тег
ДТП
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ему Путин наливал..
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Украинский мир пришел в Польшу.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну судите его никто не против,нарушил закон пусть отвечает!
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