В Польше пьяные украинцы попали в ДТП с поездом

В Польше украинцы в состоянии алкогольного опьянения попали в серьезное ДТП на железнодорожном переезде на юге страны.

Как сообщает "Польское радио", авария произошла в воскресенье, 1 декабря, между станциями Гербы Новое и Панки в Клобуцком.

Так, грузовик с украинцами собирался уезжать с переезда, в то время как в него врезался поезд направлением "Пшемысль – Щецин". В результате водитель и пассажир авто получили травмы, но их жизни ничто не угрожает.

ДТП в Польше с украинцами Иллюстративное фото

Железнодорожное движение было временно приостановлено. Украинцев госпитализировали в больницу.

Полиция выяснила, что мужчины во время аварии были пьяны. Установлено, что украинцы подрабатывают в одном из местных предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины погибли 2716 человек.

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