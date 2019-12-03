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3 декабря • обновлено в 14:14
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В Польше пьяные украинцы попали в ДТП с поездом

1.4т
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В Польше украинцы в состоянии алкогольного опьянения попали в серьезное ДТП на железнодорожном переезде на юге страны.

Как сообщает "Польское радио", авария произошла в воскресенье, 1 декабря, между станциями Гербы Новое и Панки в Клобуцком.

Так, грузовик с украинцами собирался уезжать с переезда, в то время как в него врезался поезд направлением "Пшемысль – Щецин". В результате водитель и пассажир авто получили травмы, но их жизни ничто не угрожает.

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ДТП в Польше с украинцами

ДТП в Польше с украинцами

Иллюстративное фото

Железнодорожное движение было временно приостановлено. Украинцев госпитализировали в больницу.

Полиция выяснила, что мужчины во время аварии были пьяны. Установлено, что украинцы подрабатывают в одном из местных предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины погибли 2716 человек.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Польша
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Юг Руси
Юг Руси
А укроинцы бывают трезвыми? ... КамАЗ жалко
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3
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
А дома дети ждут отцов ,тупые дети таких же тупых родителей
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Хо Хол
Хо Хол
Ceлюки одним словом)
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