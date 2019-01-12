В Польше произошло смертельное землетрясение на шахте: много пострадавших

В городе Полковица на западе Польши в шахте "Рудна" в результате подземного толчка погиб шахтер, шесть человек получили ранения.

Представитель горнодобывающей фирмы KGHM Анна Осадчук сообщила, что спасательная операция завершена, передает niezalezna.pl.

Состояние троих пострадавших тяжелое: у двух из них сломаны конечности, у третьего — общие травмы. Всех раненых, отметила Осадчук, доставили в больницы в Зеленой Гуре, Легнице и Люблине.

По ее словам, подземный толчок произошел по природным причинам. "В течение суток в шахте происходит как минимум несколько таких землетрясений, но не настолько мощных", — пояснила она.

Уточняется, что погибшим оказался 58-летний мужчина. Инцидент произошел на глубине около 700 метров под землей.

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