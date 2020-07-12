В Польше проходит второй тур президентских выборов: кандидаты идут наравне

В воскресенье, 12 июля, в Польше проходит второй, решающий тур президентских выборов.

На пост главы государства претендуют действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Как пишет DW со ссылкой на опросы, оба кандидата пользуются примерно равной поддержкой избирателей.

"Для правящей консервативной партии "Закон и справедливость" исход нынешних выборов имеет большое значение. Победа Дуды позволила бы ей закрепить лидерские позиции как минимум до парламентских выборов, запланированных на 2023 год, тогда как успех Тшасковского станет для нее серьезным ударом", – пишет издание.

Анджей Дуда, занимавший пост президента Польши предыдущие пять лет, позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. 48-летний консерватор выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.

Его недавние гомофобные высказывания вызвали возмущения на Западе. Дуда сказал по поводу представителей ЛГБТ-сообщества: "Нас пытаются убедить, что это люди. Но это всего лишь идеология".

При этом Рафал Тшасковский подписал так называемую "Хартию ЛГБТ+" в поддержку сексуальных меньшинств. В ходе предвыборной кампании он, однако, предпочитал не выпячивать эту тему, чтобы не отпугнуть консервативных избирателей.

Также в случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством спорную реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре выборов президента Польши за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковского – 30,4%.