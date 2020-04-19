В Польше прогремел взрыв на химзаводе: город затянуло черным дымом. Фото и видео

Глеб Иванов Мир 22:59, 19.04.2020 Обновлено: 23:43, 19.04.2020

В городе Кельце (Польша)19 апреля прогремел мощный взрыв на заводе химических отходов.

Как сообщает издание wp.pl, возгорание зафиксировали около 14:30. Огонь был настолько сильным, что клубы дыма были видны из городов, расположенных на расстоянии более 20 километровот Кельце.

Власти города предупредили местных жителей о необходимости не выходить на улицу и не открывать окна, поскольку дым может быть токсичен.

Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Информации о пострадавших не появлялось.

stefan wilczyński /Twitter
Michał Mokros / Twitter
Wojciech Habdas / Agencja Gazeta
radio.kielce.pl
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radio.kielce.pl
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Как писал OBOZREVATEL, ранее в отеле сети Marriott в штате Нью-Гэмпшир (США) произошел взрыв, повлекший за собой пожар. В результате пострадали 10 человек.

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Мир

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