В Польше при странных обстоятельствах умер украинец: был на карантине, а останки нашли у путей

В Польше полиция взялась за расследование смерти вероятно украинца, останки которого в конце июля обнаружили у железнодорожных путей недалеко от города Конин в Великопольском воеводстве.

Предварительно, мужчина скончался от переохлаждения. Рядом с ним были найдены документы, принадлежащей гражданину Украины, который находился на карантине, передает Polskie Radio со ссылкой на Польское прессовое агентство.

"25 июля во время выезда, связанного с тушением тормозов у локомотива поезда сообщением Варшава – Берлин, пожарные-добровольцы из гмины Ґолина наткнулись на документы, лежавшие вблизи путей. По рассказу спасателей, рядом был ощутимый запах останков в процессе разложения. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что умерший был одет в нижнее белье, а вблизи его тела обнаружили части одежды и дорожную сумку. Разложение же обнаруженных останков было настолько сильным, что в ходе проведенного вскрытия не удалось выяснить непосредственную причину смерти мужчины, отметила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Конине Александра Мараньда.

"Однако эксперт исключил участие третьих лиц. Он сказал, что вероятной причиной смерти стала гипотермия, то есть переохлаждение тела. Следователи ждут результаты дополнительных токсикологических анализов, взятых из останков умершего", – сказала она, добавив, что обнаруженное при путях тело не удалось однозначно идентифицировать, а потому нужен тест ДНК.

По неофициальной информации польских СМИ, обнаруженные неподалеку останков документы принадлежат гражданину Украины, который приехал в Польшу в первой половине июля. Мужчина находился на карантине в связи с коронавирусом в одном из населенных пунктов в Шамотульском уезде, что примерно в 130 км от места обнаружения останков. В местной полиции подтвердили, что мужчина был в месте отбывания карантина четыре дня до обнаружения тела. Во время последующего контроля украинца там уже не застали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Польши Варшаве правоохранители задержали украинца, который в окровавленной одежде ходил по пляжу с ножом и намеренно запугивал отдыхающих.