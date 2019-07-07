В Польше перевернулся автобус с украинцами: много раненых. Видео

В Польше в ДТПперевернулся пассажирский автобус, в котором ехали украинцы.

Как передает "Польское радио", авария произошла на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. Автобус направлялся в город Вроцлав.

В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя. В результате ДТП ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы.

Отметим, что на время дорога была перекрыта из-за приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

На данный момент, по информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Пассажиры автобуса размещены в близлежащей школе.

Доставленный в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей. При этом он был был трезв.

После инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез пассажиров в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь другим автобусом.

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли трое украинцев, а четвертый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу

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