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В Польше перевернулся автобус с украинцами: много раненых. Видео

4.9тЧитать материал на украинском

В Польше в ДТПперевернулся пассажирский автобус, в котором ехали украинцы.

Как передает "Польское радио", авария произошла на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. Автобус направлялся в город Вроцлав.

В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя. В результате ДТП ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы.

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Отметим, что на время дорога была перекрыта из-за приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

На данный момент, по информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Пассажиры автобуса размещены в близлежащей школе.

Доставленный в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей. При этом он был был трезв.

После инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез пассажиров в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь другим автобусом.

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

ДТП в Польше с украинским автобусом

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Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли трое украинцев, а четвертый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу

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Тема
ДТП
Место
ПольшаВроцлав
Теги
ДТПводитель автобуса
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Livesey David
Livesey David
Бедные поляки, останутся с грязными унитазами.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Напоминаю моему... Ответочка. ivanov Aleksej 03.07.2019 20:42 Стук Кастрюль, светлую память давай на российских сайтах...там одобрят поддержки, а тут нет..для нас вы оккупанты..и лодку строили совсем не за дельфинами и китами наблюдать ,да? А диверсии совершать...не для развития человечества, а совсем наоборот...сеять хаос по миру...но , что то пошло не так....да и черт с ней...
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Опять автор заголовков на Обозе запил ! Надо так "В Польше после сокрушительного удара мощно перевернулся скотовоз ! Постродало 11 голов скота . Ветеринарная служба оказывает помощь !"
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