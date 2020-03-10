В Польше пенсионера судят за оскорбления украинцев: он обозвал их "бандеровцами" и "сволочами"

В Польше суд решил наказать пожилого местного жителя, который на протяжении нескольких лет на своей странице в соцсети Facebook публиковал оскорбления в адрес украинского народа.

За такое ему может грозить минимум год условного заключения. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

В частности, 67-летний мужчина, имя которого не указывается, в 2014-2019 годах оскорблял украинцев, называя их "бандеровцами", "сволочами" и т. д.

В Польше пенсионеру грозит год условно за оскорбления украинцев в сети

Отмечается, что обвиняемый утверждает, мол, его критика касается только "последователей" идей Степана Бандеры. Так, в свободное время пенсионер вел страничку в соцсети, посвященную Волынской резне. А в суде он заявил, что "хочет защитить то, чему его учили дома, то есть почтить память жертв".

"И мой профиль в Facebook – это как паб, где я встречаюсь с людьми со схожими интересами, мы обмениваемся мнениями. При написании сообщений я использую кнопку "Поделиться", а не "Поделиться публично". Не знал, что за мной будут подглядывать. Чувствую себя преследуемым, как будто кто-то ворвался в мое личное пространство", – оправдывался обвиняемый в суде.

По его словам, "большинство украинцев не заслуживают того, чтобы их называли бандеровцами". В то же время он убежден, что "пока поляки не спросят с них за Волынскую резню, весь украинский народ будет отвечать за нее".

Суд над поляком, который оскорбил украинцев в Facebook warszawa.wyborcza.pl

Со своей стороны в прокуратуре считают, что это несомненно публичное оскорбление народа, и заявления намеренно публиковались как сообщения, видимые каждому, а не только "друзьям".

"Я воспринимаю слова прокурора как надевание намордника", – сказал на это поляк.

Известно, что приговор будет объявлен в середине марта. Прокуратура требует для пенсионера один год лишения свободы условно, а также публичного вынесения приговора. Сам обвиняемый же утверждает, что дело было открыто "по указанию Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля в польском городе Торунь семь мужчин напали и избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси. Инцидент произошел якобы "на национальной почве".

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